Çakıcı'dan Temelli'ye ağır sözler

Bahçeli'nin genel bir af talebine HDP'den sert tepki gelmişti. Tartışmalara dahil olan Çakıcı ise Demirtaş'ı bu sözlerle eleştirdi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 11:35

Alaattin Çakıcı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi bir daha kendisi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında açıklama yapmaması için uyarıda bulundu. Talimat vermesi halinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde koridora çıkamayacağını söyleyen Çakıcı, Temelli'ye "Devlet Bahçeli'yi ağzına alacak adam mısın?" dedi.

Bahçeli af talep etmişti

Bahçeli, özellikle Demirtaş'ın tahliyesine yönelik açıklamalara tepki göstererek, "ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri" olarak lanse ettiği Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın da serbest bırakılmasını istemiş, FETÖ'cüler ve PKK'lılar hariç genel bir af talebinde bulunmuştu. Bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, böyle bir konunun gündemde olmadığını söylemişti.

Çakıcı tartışmalara katıldı

Bu tartışmalara dahil olan Alaattin Çakıcı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye ağır sözlerle karşılık verdi.

"Devlet Bahçeli'yi ağzına alacak adam mısın?”

Çakıcı, ‘basın danışmanı' Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Devlet Bahçeli'yi ağzına alacak adam mısın? Bak beni dinle, ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım. Senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum, vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar? Devlet Bahçeli'ye bir kelime konuşursan seni bayıltırım ve bu Türkiye'nin her yerinde yurtdışına gittiğin zamanda seni mutlaka üç, beş kişi karşılar" dedi.

Demirtaş’a tehdit

Kriminal bir suçlu olduğunu ama vatan haini olmadığını söyleyen Çakıcı, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da adını anarak, talimat vermesi halinde cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını ileri sürdü.

Temelli ne demişti?

Bahçeli'nin Çakıcı'yı Demirtaş'la kıyaslamasına kızan Temelli bu açıklamalara, "Mafya bozuntularını kalkmış cumhurbaşkanlığı adaylığı için mevzu bahis haline getiriyor. Adayımızla aklı sıra kıyaslama yapıyor. Senin buna gücün yetmez" sözleri ile tepki göstermişti.

Demirtaş da açıklama yaptı

Tutuklu bulunan Demirtaş ise sosyal medya hesabından, "Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim" açıklamasını yapmıştı.