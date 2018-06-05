Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi!

Bahçeli'nin ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı, basın danışmanı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Güncellenme 05 Haziran 2018 09:41

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve sağlık problemleri nedeni ile şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, basın danışmanı aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af taleplerini değerlendirdi.

Sizi sevmiyorum

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Çakıcı, "Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir af talebim yoktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’ye teşekkür

Yaptığı açıklamada hastanede kendisine ziyarete gelen Bahçeli'ye teşekkür eden Çakıcı, "Bedenini ve ruhunu, ölçü devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım" dedi.

Af talebim yok

Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini sevmediğini, kendisinin de Erdoğan'ı sevmediğini ama cumhurbaşkanlığı makamında kaldıkça saygı göstereceğini, hiçbir şekilde af talebinin olmadığını, ömründe kimseye yalakalık yapmadığını, kendi adına hiçbir şey istemediğini söyledi.

Öpülecek eli öperim

Öpülecek eli öpüp, öpülmeyecek ele de tüküren bir adam olduğunu belirten Çakıcı, ömründe kimseden rica dilemediğini, şu an kendi adına hiçbir şekilde af istemediğini, çıkacak affa 'Alaattin Çakıcı muaftır' ibaresini yasal olarak eklenmesini istediğini, bunun rica ettiğini söyledi.

Af çağrısı yaptı

Çakıcı, "Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz, neden ilk turda seçimi kazanamayasınız. Rabbim iyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz. Eğer teslimiyetini Yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok."