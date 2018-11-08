"Çakallarla Dans 5" oyuncuları 50 kilo et yedi

Çakallarla Dans 5’in başarılı oyuncuları filmin galasından sonra bir AVM'deki restoranda 50 kilo yemek yedi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 14:13

Çakallarla Dans 5’in başarılı oyuncuları; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hande Katipoğlu, Hakan Bilgin, Şebnem Dönmez, Naz Çağla ve Uraz Kaygılaroğlu filmin özel gösterimine katıldı. Gala sonrası ekip tam kadro yemeğe gitti.

Timur Acar yerine eşi katıldı

İzmir’de tiyatro gösterinde olması sebebi ile Timur Acar’ı eşi Eda Özerkan, temsil etti ve bir set çalışanına kağıttan Timur Acar maskesi takılarak esprili bir şekilde yokluğu giderilmiş oldu.

Film ekibi, "Timur şu an bizimle değil ama temsilen onu buraya getirttik" sözleriyle esprili yaptı.

Filmin tamamı Kadıköy’de çekildi

Filmin yönetmeni Murat Şeker; serinin beşincisi için, bugüne kadar 'Çakallarla Dans' filmlerinin çekimlerini hep Kadıköy ve çevresinde yaptıklarını, filmin oyuncularının bazılarının tiyatroları, ofisleri ya da evleri Kadıköy'de olduğunu, bu nedenle ilk özel gösterimi oyuncuların ve yakınlarıyla Kadıköy'de gerçekleştirdiklerini, ekip olarak çok heyecanlı olduklarını, herkesi filme beklediklerini söyledi.

50 kilo et yediler

Gala sonrası film ekibi, bir AVM’deki restoranda yemek yedi. Kuzu, dana, tavuk, adana ve urfa olmak üzere yaklaşık 50 kilo et yiyen oyuncular, iştahlarıyla dikkat çektiler.