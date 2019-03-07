Çağlar Cilara'nın röportajına CHP sansürü!

TV5'ten kovulan Çağlar Cilara'nın Yurt gazetesine verdiği röportajı CHP sansürüne takıldı.

Güncellenme 07 Mart 2019 12:05

CHP'nin Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş’ın TV5’te yaptığı açıklamalar nedeni ile kanalla yolunu ayırmak zorunda kalan Çağlar Cilara, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ilginç açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili WhatsApp üzerinden Yurt gazetesi muhabirini sorularını yanıtlayan Cilara, röportajının kaldırılmasını sert bir dille eleştirdi.

“Arkadaşlar delireceğim ya"

Cilara; “Arkadaş bu memleket şaka gibi ama ya. Yurt Gazetesi röportaj istiyor. Hem de ısrarla. Ben de yurt dışındayım diye whatsapp üzerinden soruları yanıtladım. Programım yayından kaldırıldı diye röportaj yapıyorlar sonra röportajı yayından kaldırıyorlar. Arkadaşlar delireceğim ya" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cilara, soru ve cevapların ekran görüntüsünü de paylaştı.

Cilara'nın CHP hakkında yaptığı açıklamalar akıllara röportajın partinin baskısı ile kaldırılabileceğini getirdi.