Çağla Şıkel: Köpek gibi çalışıyorum

Çağla Şıkel, ayda 200 bin TL kazandığı iddialarına “Köpek gibi çalışıyorum. Kimse 'Çağla bu parayı nasıl kazanır?' diyemez” sözleri ile cevap verdi.

Güncellenme 27 Eylül 2018 15:25

Mankenlikteki başarısından sonra sunuculukta yapan Çağla Şıkel’in ayda 200 bin TL kazandığına dair haberler çıkmıştı. Ünlü manken bir mağazada yaptığı alışveriş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine sorulan, "Geçtiğimiz günlerde 200 bin lira aylık kazancınız olduğu haberleri çıktı. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Şıkel, ayda 200 bin lira kazanmasına kimsenin laf etmeye hakkının olmadığını söyledi.

20 senedir bu mesleğin içinde olduğunu belirten Şıkel, “Köpek gibi çalışıyorum. Kimse 'Çağla bu parayı nasıl kazanır?' diyemez” dedi.