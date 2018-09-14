Çağla Şıkel açıkladı! Vergide sahtecilik yaptı mı?

Vergilerinde sahte fatura kestiği iddiası ile hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istenen Çağla Şıkel, olayın detaylarını basınla paylaştı.

Güncellenme 14 Eylül 2018 09:59

2013 yılında vergilerinde sahte fatura kestiği iddiası ile 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen ünlü manken Çağla Şıkel, basın açıklaması yaptı. Şıkel, eski muhasebecisinin kendilerini dolandırdığını, görülen davanın beraatle sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Eski muhasebecisi tarafından dolandırılmış

Bu güne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellef olduğunu vurgulayan Çağla Şıkel, eski muhasebecisinin haberi olmadan tarafına düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadı ile defterlerine bazı faturaları kaydettiğini, bundan ancak vergi idaresinin uyarısı üzerine haberi olduğunu belirtti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş

Çağla Şıkel, “Muhasebeci fiili işlediği ve vergi farkını zimmetine geçirdiği Vergi Müfettişleri tarafından da İnceleme Raporları ile tespit olunmuş ve bu durum karşısında tarafımdan kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Başka ünlüleri de dolandırmış

Basında çıkan haberlerden aynı muhasebecinin başka meslekdaşlarını ve sanatçı arkadaşlarını da aynı şekilde zor durumda bıraktığı görüldüğünü iddia eden Şıkel, Defterlerinde yapılan incelemelerde, muhasebecinin yaptığı bu fiil dışında hiçbir usulsüzlüğe veya eksik vergi bildirimine rastlanılmadığını söyledi.

Suç kendi bilgisi dışında işlenmiş

Çağla Şıkel, mükellef olması dolayısıyla usul hukuku gereği cezalı vergi tarhiyatlarının kendisine yapıldığını ve ceza davasının kendisi aleyhime açıldığını, Vergi Usul Kanununa göre ancak fiili işleyenlerin cezalandırılabileceğini, bu fiilin de kendi bilgisi dışında işlendiğini, tarafında suç işleme kasdı bulunmadığını ifade etti.

Çağla Şıkel açıklamasına şöyle devam etti:

“Duruşmada Mahkeme daha detaylı inceleme ve delillerin toplanması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına yaptığımız suç duyurusunun akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelemiştir. Bu ceza davasının beraatle sonuçlanacağı inancındayım. Zaten adalet sistemimizde suç işleme kastı olmayan ve bir suç işlendiğinden haberi bile olmayan bir kişinin cezalandırılması öngörülmemiştir. Bu nedenle vicdanen rahatım. Ancak benim hakkımda bu davanın açılmasına bilgim dışı hareketlerle sebebiyet verenlerin cezalandırılması için hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımdan da kimsenin tereddütü olmasın.”