Çağatay Ulusoy ve Şeyma Subaşı'ndan "biz arkadaşız" açıklaması

Aşk iddialarını önce Şeyma Subaşı daha sonra da Çağatay Ulusoy yalanladı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 16:11

Dün Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı ve adının aşk dedikodularına karıştığı ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Tek celsede boşandılar

Yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile geçen sene Fransa’da evlenen Şeyma Subaşı, dün tek celsede boşandı. Sürpriz boşanmanın arkasında ise karşılıklı ihanet olduğu iddia edildi.

Çağatay Ulusoy iddiası

Sinem Umaş, Twitter'da Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aşk yaşadığını iddia etmişti.

Arkadaşız açıklaması

Haberler sonrası ilk açıklama Şeyma Subaşı’ndan geldi ve "Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir. Bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" açıklamasında bulundu.

Ulusoy ne dedi?

Bir süre iddialara sessiz kalan yakışıklı oyuncu Ulusoy ise sosyal medya üzerinden iddiaları yalanlayan açıklama yaptı. Ulusoy, "Hem Acun abi, hem de Şeyma arkadaşımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin iftiraların son bulmasını dilerim" dedi.