Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya, o projede tekrar bir arada olacak!
Adını Feriha Koydum’da fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya yıllar sonra bir Netflix projesinde bir araya gelecek.
Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Adını Feriha Koydum’un başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya yıllar sonra tekrar bir araya geliyor.
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy yine bir araya gelecek
Globalde The Protector Türkiye’de Muhafız adıyla başlayan Netflix dizisi Çağatay Ulusoy ile anlaşmıştı. Ünlü platform bu kez de Hazal Kaya ve Ulusoy’u bir araya getirmek için yeni bir proje üzerinde çalışıyor.
Netflix’te yeni bir film
Netflix, ilk Türk filmi olma özelliğini taşıyan "Netflix The Original Movie" için Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya ile anlaştı.
Türk filmi olacak
Hollywood'un en güçlü menajerlik şirketi “United Talent Agancy" ile Engin Aykanat anlaşmıştı. Aykanat, Ulusoy ve Kaya’nın içinde olduğu projeyi ünlü platforma sundu ve kabul edildi.
Kadroda, dünyaca ünlü oyuncu da var
Öte yandan bahsi geçen filmin kadrosunda Anthony Hopkins'in de olduğu iddia edildi.