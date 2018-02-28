Çağatay, Serenay'ı unutamadı mı?

Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı beğenen Çağatay Ulusoy akıllara eski sevgilisini unutmadı mı sorunu getirdi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 16:26

Çağatay Ulusoy, Medcezir adlı dizide birlikte rol aldığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın fotoğrafını önce beğendi sonra ise beğenisi geri çekti.

Fİ dizisinde başrol oynayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Instagram hesabından setten bir kare paylaştı. Takipçileri tarafından adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğraf Sarıkaya'nın eski sevgisi Çağatay Ulusoy tarafından da beğenildi. Ancak Çağatay yaptığı beğeniyi bir süre sonra geri çekti.

Bir süre Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son iki yıldır meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor.