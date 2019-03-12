ByLock kullanıcısı FETÖ'cülere operasyon

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 102 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 12 Mart 2019 14:15

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 102 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, savcılık ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen farklı meslek gruplarından 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Verilen karar sonrası harekete geçen polis ekipleri, şu ana kadar İstanbul içinde 33, İstanbul dışında da 12 olmak üzere toplam 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca şüpheliler hakkında hakimlikçe arama ve el koyma kararının da verildiği öğrenildi.