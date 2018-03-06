Buzluktaki pastayı mutlaka bu şekilde tüketmelisiniz!

Mevsiminde bulunamayan pek çok gıdayı veya israf olmasını istemediğimiz ürünleri buzlukta hiç bozulmadan tıpkı aynı tazeliğinde saklayabilirsiniz.

Güncellenme 06 Mart 2018 14:54

Son yıllarda her mevsimde istediğiniz sebze ve meyveyi bulabilirsiniz ancak mevsiminde olan meyve ve sebzelerin güveni mutlaka farklıdır. Peki mevsiminde bulduğumuz sebzeleri dondurucuya koymak istesek nasıl koymalıyız? Artan yiyecekler ve gıdaları atmak yerine buzluğunuza koyup eski lezzetinden ödün vermeden kullanmak isteseniz nasıl korumalısınız?

Mısır

Mısırı buzdolabında 2 şekilde de uzun süre bozulmadan tutabilirsiniz. İlki mısırı koçanı ile birlikte soymadan derin dondurucuya koyarsanız 1 yıl hiç bozulmadan tutabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp haşlayıp veya közleyip tüketebilirsiniz. Aynı zamanda haşlanmış mısırlarınızı da aynı şekilde buzdolabınızda bozulmadan saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp salatalarınızda veya tüketmek istediğiniz diğer alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Pasta

Pasta, evet belki farklı gelebilir ama artan pastanızı çöpe atmak yerine kapalı bir kutu içerisinde derin dondurucunuza atarsanız istediğiniz zaman çıkarıp aynı tazeliğinde tüketebilirsiniz.

Böreklik sos

Böreğinizi hazırlarken elinizin ayarı kaçtı ve sosunu fazla yaptıysanız sakın atmayın! Bir kabın içerisine alıp buzluğa atarsanız zamanı geldiğinde başka böreklerinizde kullanmak üzere tekrar çıkarıp tüketebilirsiniz.

Cips

Evet paketinden çıkan cipsle ne yazık ki çabuk bozuluyor. Bunun önüne geçmek için artan cipslerinizi buzdolabı poşetine koyup, buzluğa atarsanız istediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz.

Krem şanti

Pasta veya keklerinizi yaparken artan krem şantiyi israf olmasın diye yiyip fazla kalori almaktan şikayet mi ediyorsunuz. O zaman size ufak bir öneri; artan krem şantilerinizi bekletmeden derin dondurucuya atın ve 1-2 ay kadar bozulmadan tutabilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsaklarınızı doğranmış veya doğranmamış olarak uzun süre derin dondurucularınızda tutabilirsiniz.

Humus

Misafir sofralarının baş tacı humusu fazla hazırlayıp tekrar tüketmek üzere derin dondurucunuzda 4 ay kadar saklayabilirsiniz.

Krep

Elinizin ayarı fazla kaçtı ve çok krep çıktıysa mutfakta çareler tükenmez, hepsini yemek zorunda değilsiniz. Artanı henüz tazeyken derin dondurucuya atın ve aynı tazeliğinde kalsın.

Turunçgiller

Narenciye grubu olan, portakal, limon, mandalina ve greyfurtu derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz. Böylece taze sıkılmış meyve sularınız her mevsimde hazır olur.

Ekmek

Evde gözünüze fazla gelen ekmekleri tazeliği bozulmadan dondurucuya koyarsanız istediğiniz zaman çıkarıp çözülmesini bekleyin ve aynı tazeliğinde tüketin.

Soğan

Yemekli doğradığınız soğanları dilerseniz fazla doğrayıp buzluğa atabilirsiniz böylece istediğiniz zaman çıkarıp yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Avokado

Püre haline üzerine 1 çorba kaşığı kadar limon suyu ekleyip dondurucunuzda saklayabilirsiniz.