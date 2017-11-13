Büyük umutlarla başlayan iddialı dizi final yapıyor!

Fox TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Kayıtdışı, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı.

Güncellenme 13 Kasım 2017 15:54

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken ve yayınlandığı ilk iki bölümde reytinglerde iyi sonuçlar elde eden Kayıtdışı dizisi, başarılı oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde tutunamayınca final yapacağı iddia edildi.

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, İsmail Hacıoğlu ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı dizi iki haftadır yayınlanmayınca dizinin final yapacağı söylentileri de arttı. Kayıtdışı'nın resmi hesabı ise başrol oyuncusu Petekkaya'nın kaza geçridiğinden çekimlere ara verildiği söylendi. Fakat dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının nedeni sadece bu değil. Reytinglerde gittikçe düşüş yaşayan dizinin yakın zamanda final yapması bekleniyor.