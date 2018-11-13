Büyük İstanbul Tüneli projesi ile dünyada bir ilk yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl kamuoyu ile paylaştığı Büyük İstanbul Tüneli projesinin detayları belli oldu.

Güncellenme 13 Kasım 2018 12:10

Dünyada alanında bir ilk olan ve 3 katlı tünel kesitine sahip Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesi Aralık ayında açılacak.

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak

Asya ve Avrupa kıtası dünyada bir ilki gerçekleştirecek bu proje ile tekrar birbirine bağlanacak. Bu sayede İstanbul trafiği de rahat bir nefes alacak.

Karayolu ile metro ağı birlikte kullanılacak

Sabah’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015’te kamuoyu ile paylaştığı bu projede karayolu ile metro ağı birlikte kullanılacak.

Tasarruf edilecek

Boğaz'ı iki defa geçmek yerine bir defa geçerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilecek bu üç katlı tünel projesi ile ekonomik ve pratik çözüm sağlanacak.

Dünyada, eşi benzeri olmayan proje

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu kara yolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecek. Proje hayata geçirilirse İstanbul dünyada eşi benzeri olmayan bir metro sistemine sahip olacak.

Üç havalimanı da birbirine bağlanıyor

Günlük olarak 6,5 milyon insanın kullanacağı toplam 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem, ekspres metro ile birbirine bağlanacak. Bu sayede İstanbul’da bulunan üç havalimanı da raylı sistemle birbirine bağlanacak.

İstanbul’a büyük bir rahatlama getirecek

İstanbul'un en hareketli aksı olan İncirli-Topkapı-Okmeydanı-Mecidiyeköy-Altunizade-Söğütlüçeşme aksına raylı sistemle rahatlama getirilecek.

Raylı sistemin hat uzunluğu ne kadar?

Aralık’ta ihaleye çıkması planlanan projenin ihalesinin gelecek yılın başlarında yapılacağı ifade edildi. Buna göre, raylı kesim hat uzunluğu 30,2 km, karayolu kesimi 16 km olacak proje ile İstanbul trafiği rahat bir nefes alacak.

Çalışmalar 2017’de başladı

Yap-İşlet-Devret modeli ile ihalesi planlanan söz konusu iş için etüt proje çalışmaları 29 Mayıs 2017'de başladı. Etüt projesi 7 Aralık'ta teslim edilecek. İstanbul Boğazı'nda Jeofizik Etüt ve Batimetrik Harita Alımı ile belirlenen noktalarda derin deniz sondajları da tamamlandı.