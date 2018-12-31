Büyük ikramiye tam bilete vurdu! İşte sahibi...

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün, 31 Aralık gecesi düzenlediği çekilişte 70 milyon TL’lik büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

Güncellenme 31 Aralık 2018 21:47

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün bu gece düzenlediği yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon TL’lik büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.

7 milyonluk ikramiye kimin?

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti.

Amorti rakamları

Çekilişte amorti rakamları (4) ve (9) olarak belirlendi.