Büyük Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Büyük Camlıca Camisi'ne Ramazan ayının ilk cumasında yoğun ilgi gösterildi.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 15:38

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Büyük Çamlıca Camisi’nden Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı.

“Ülkemize yakışan çok güzel bir cami”

İstanbul halkı camiye büyük ilgi gösterdi. Okmeydanı'ndan 1 yaşındaki torunu Aras ile ile camiye gelen Fettah Kan, “Bu caminin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ülkemize yakışan çok güzel bir cami. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

“Rabb'im yolunu açık etsin''

Diyarbakır'dan gelen Yuvni Cengiz de ''Bu güzel camiyi bizlere kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı Rabb'im başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun. Rabb'im yolunu açık etsin'' şeklinde konuştu.