Büyük boykot başladı! Peki Türkiye'deki ABD markaları hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var" sözleri sonrası ABD ürünlerine boykot başladı.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ekonomik savaş ilan eden ABD mallarına boykot çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" ifadeleri ile boykotun fitilini ateşlemiş oldu.

Bu açıklama sonrası sosyal medya uygulaması Twitter’da yoğun bir boykot kampanyası başladı. ABD’li firmaların ürünlerinin kullanılmamasına dair paylaşımlar #Boykot etiketiyle yapılırken, gündem kısa sürede TT oldu. En çok merak edilen konulardan biri ise Türkiye’deki ABD ürünler neler?

ABD’nin önde gelen teknoloji markaları şu şekilde: Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.

ABD giyim markaları: Tommy Hilfiger, Nike, Polo, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Lee, GAP,

ABD’nin giyim markaları: Danone, Maggi, Nesquik, Jacobs, Banana, McDonald’s, Burger King, Knorr, Calve, Komili, Becel, Sırma, Rama, Sana, First Sakız, Falım, Kraft, Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos, Mc Donalds, Burger başta olmak üzere bir çok hazır yiyecek zinciri de ABD menşeli.

ABD’nin içecek markaları: Coca Cola, Pepsi, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Sırma, Hayat, Danone, Nestle, Cappy Meyve Su, Sensun, Erikli, Akmina

ABD’nin temizlik ürünleri : Ace (Çamaşır Suyu), Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Blendax, Calgon, Cıf, Clear, Clit Bang, Clin, Colgate, Dettol, Domestos, Diadermine, Dove, Elidor , Fa, Fairy, Finish, Head & Shoulders, Henkel, Hacı Şakir, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor , Nıvea, Oral-B, Orkid, Palmolive, Pantene, Prıma

Persil, Perwoll, Prill, Prima, Protex, Rexona, Rinso, Schwarzkopf, Sensodyne, Signal , Syoss, Unilever, Vileda, Vanish, Veet, Vim, Yumoş