Büyük bir deprem bekleniyordu! O ülkeden kötü haber geldi

Ekvador’un Peru sınırında 7,7 büyüklüğünden deprem yaşandı.

Güncellenme 22 Şubat 2019 14:50

Ekvador’un Peru sınırında 7,7 büyüklüğünden deprem yaşandı. Deprem başka Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Amerika kıtasında birçok ülkede de hissedildiği belirtildi.

Dünyanın en hareketli volkanı burada bulunuyor

Çok sayıda aktif volkanı içinde bulunduran "Pasifik Ateş Çemberi" Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden dünyanın en hareketli fay hattıdır.

Başta Ekvador olmak üzere bütün Güney Amerika ülkeleri bu "ateş çemberi"nin içinde yer alıyor.

Dünyada büyük bir deprem bekleniyor

Frank Hoogerbeets isimli bir deprem uzmanı, daha önce 21 Şubat’ta dünyada 8,0 büyüklüğünde deprem tahmininde bulunmuştu. Hoogerbeets'in deprem tahminini 13 Şubat'ta Mars, Dünya ve Uranüs'ün aynı hizaya gelmiş olmasına bağlamıştı.