Büyük aile projesini yerinde incelediler!

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Büyük Aile" modeli kapsamında uzmanları makamında kabul etti.

Güncellenme 16 Kasım 2017 19:35

SAÜ tarafından daha elverişli bir eğitim amacıyla yeni eğitim-öğretim yılında oluşturulan “Büyük Aile” modeli kapsamında İGEDER (İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği) ile TUZDEV (Türkiye Üstün Zekâlılar ve Dahiler Eğitim Vakfı) yönetim kurulları üyeleri, İstanbul Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, Kocaeli Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci ile İstanbul, Kayseri, Bolu, Konya ve Düzce illerinden olmak üzere çeşitli özel okul kurucu ve müdürlerinden oluşan bir heyet SAÜ’yü ziyaret etti. Ziyarette SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ile fakülteden öğretim üyeleri ile uzmanlar da yer aldı.

Eğitim dönüşüyor

Projenin Sakarya Üniversitesi’nde uygulanmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Rektör Elmas, dünyada gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimi de yeniden tasarladığını söyledi. Öğrencinin okul öncesinden son kademeye kadar hangi bilgiye, beceriye ve yetkinliklere evrensel olarak sahip olması gerektiğinin belli olduğunu kaydeden Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün artık dünyada eğitim böyle dizayn ediliyor. Her kademede öğrencinin ne öğreneceği, ne yapacağı açıklandı. Dolayısıyla eğitim sistemleri buna göre hızla dönüştürülüyor. Biz de üniversite olarak dünyadaki bu gelişmeleri yakından izleyip çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Üniversitemiz iki kere ödül aldı. Türkiye’de bölümü en çok akredite olan üniversiteyiz. Biz üniversite olarak dünyadaki gelişmelerin farkındayız. Ama aslında bunun farkında olması gerekenler eğitime yön verenler. Devlet kurumlarımızın farkında olması lazım. Sınavlar ortaya çıktığında da biz bunu gördük.”

Sınavlar yetkinlikleri ölçmeli

Eğitim-öğretimin ilkokuldan doktoraya kadar olan tüm kademelerinde kişinin bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerektiğine işaret eden Elmas, “Çünkü kişiye bireysel yetkinlik kazandırmak artık dünyadaki en önemli husus. Fakat siz eğitimi dizayn etseniz de sınavları buna göre dizayn etmedikten sonra bunun bir anlamı kalmıyor. Çünkü Türkiye’deki sınavlar bilgi ve test ağırlıklı. Bunlar büyük sakınca. Eğitime en büyük darbe burada vuruluyor. Çünkü başarı bu sınavlara göre ölçülüyor. Sizin ne kadar becerili ya da yetkin olduğunuz ölçülmüyor. Eğitimle bu sınavlar arasında bir uyum olduğunda bu sorunlar daha kolay çözülecektir” ifadelerini kullandı.

Proje hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı sonrasında SAÜ Vakfı Özel Okulları’nda çeşitli temaslarda bulunan heyet, “Büyük Aile Öğrenme Esnekliğine Dayalı Bütünleşik Kalıcı Öğrenme Modeli Projesi”nin pilot uygulamasının yürütüldüğü sınıflarda etkinliklere katılarak gözlem yapma fırsatı buldu.