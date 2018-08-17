Buse’den Eda Erol açıklaması

Alişan ile hayatını birleştiren güzel oyuncu Buse Varol, eşi Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol hakkında ilk kez konuştu.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 14:00

Konuk olduğu bir magazin programında eşi ve evliliği ile ilgili soruları yanıtlayan güzel oyuncu, ilk kez Eda Erol ile ilgili konuştu. Alişan’ın nişanlanıp evlilik hazırlıkları içerisinde olduğunu TV’de magazinler aracılığı ile öğrendiği belirten Varol, "Bir Alişan bir de Beyaz vardı. Geriye ben kaldım. Alişan bekleseydi, onunla evlenirdim" diyerek sözlerine devam etti. Bu sözün üzerine evrene bir mesaj verdiğini sanki dua gibi kabul olduğunu ifade ediyor.

Eda Erol’dan ayrılında ne hissetti?

Eda Erol ile Alişan’ın ayrılık haberlerini aldığı zaman üzüldüğünü ve evlilik hayali kuran bir genç kızın bir anda mutsuz olmasının iyi bir duygu olmayacağını söylüyor. Sosyal medyanın kendisi ile Eda Erol’u kıyaslıyor olmasından son derece rahatsız olan Buse Varol, bu durumun çok kırıcı ve üzücü olduğunu ifade ediyor. Alişan ile Eda Erol nişanlılık sürecinin bir yolculuk olduğunu ancak bittiğini ifade eden Buse Varol, herkese hayatında mutluluklar dileyerek konuyu bitirdi.