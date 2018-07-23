Buse Varol’dan ilk pozlar!

Görkemli bir düğünle dünya evine giren Alişan, Buse Varol çifti evliliklerini çok geçmeden bir bebek haberi ile taçlandırdılar.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 16:05

Alişan ve Buse Varol çifti, 6 Mayıs’ta gösterişli, muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Her fırsatta bebek istediklerini dile getiren çift, bebek haberini sosyal medya hesaplarından ilan etti. Hamileliğinin 5. haftasında yayınladıkları videonun altına Alişan ve Buse Varol çifti, "Allahım'a şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder... Şimdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler." Notuna yer verdi.

Hamileliğinin 3. Ayında olan güzel oyuncu Buse Varol, karnı belirgin olarak ilk kez sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Güzel oyuncunun bebeği ile ilgili yapacağı tüm gelişmeler hayranları tarafından yakın takip ediliyor. Bebeğin cinsiyetinden ismine kadar her şey takipçilerinin merak konusu. Ancak süreç ilerledikçe çiftin hayranları tüm gelişmelerden haberdar olacak.