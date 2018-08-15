Buse Varol'dan "Alişan" itirafı

Alişan'ın hamilelik haberini alınca kendisine mektup yazdığını anlatan Buse Varol, bu mektubu okuduğunda ağladığını itiraf etti.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 17:12

Buse Varol, katıldığı bir canlı yayında Alişan’ın hamilelik haberini alınca gece kendisine mektup yazdığını itiraf etti.

Mektubu okuyup ağlamış

Buse Varol, "Hayatım boyunca çocuk yapmayı çok istedim bunu en aşık olduğum insandan yapmak hiç aklıma gelmezdi" sözleri ile mektubu okuduğunda ağladığını söyledi.

Gece yarısı annesini aramış

Hamile olduğunu ilk Nur Fettahoğlu’nun anladığını belirten Buse Varol, gece annesini arayıp 'Anne ben hamileyim' diye çığlık attığını, annesinin 'Sabah konuşuruz' deyip telefonu kapattığını, sabah beni arayıp 'Seni rüyamda gördüm bana hamileyim diyordun' şeklinde konuştuğunu ifade etti.

Canlı yayında sürpriz

Alişan, Buse Varol'la 9. ay dönümlerini canlı yayına çiçek göndererek kutladı. Alişan, yolladığı çiçeğe "Aşktan, evlilikten umudumu kestiğim anda sen çıktın karşıma" notunu yazdı. Buse Varol canlı yayında, bu notu okudu.