Buse Varol: 4 ay bitti

Mayıs ayında muhteşem bir düğünle dünya evine giren Buse Varol ve Alişan çifti, evliliklerini çok kısa bir süre sonra bebek haberi taçlandırdı.

Güncellenme 03 Eylül 2018 16:55

Görkemli bir düğünle evlenen Buse Varol ve Alişan çifti, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarından anne ve baba olacaklarının haberini duyurdu. Çiçeği burnunda çift heyecanla bebeklerini beklerken yaptıkları magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde doktor kontrolü sırasında bebeklerinin cinsiyetini öğrenen çift. Bebeklerinin cinsiyetinin heyecanını yine sosyal medya aracılığı ile yayınladıkları video da bir erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini duyurdu. Bebeklerinin isminin de Burak olacağını açıklayan çift, geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

'Artık aşerme olmaz'

Gece yarısı 2’de yemek yiyen çift, muhabirlerin aklına Buse Varol’un aşermesinin mi olduğunu akıllara getirdi. Alişan’a ‘Buse hanım aşerdi mi?’ sorusunu soran muhabirlere güzel oyuncunun cevabı gecikmedi ve “Hayır aşermedim. Zaten dört ay oldu, artık aşerme olmaz” sözlerini söyledi.