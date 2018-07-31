Kısa süre önce Sinan Akçıl’la aşk yaşamaya başlayan Buse Narcı, “Sinan benim Yunan heykelim” dedi.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 11:48

Ünlü popçu Sinan Akçıl’la kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Buse Narcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlişkisi hakkında konuşan Narcı, Sinan Akçıl’ın kendisi için Yunan heykeli olduğunu, ona öyle seslendiğini söyledi.

“Sinan benim Yunan heykelim”

Magazin muhabirlerinin "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu cevap veren Narcı, "Her şey çok güzel. Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip" dedi.

"Birbirimizi yeni yeni tanıyoruz”

Geçen akşam arkadaşları ile Etiler’de yemek yiyen Sinan Akçıl, habercilere yakalanmamak için Yunanistan’a tatile gideceğini söylemişti. Bir süre önce Buse Narcı ile aşk yaşamaya başlayan Akçıl, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Birbirimizi yeni yeni tanıyoruz” ifadeleri ile cevap verdi. Akçıl bu sırada sevgilisine görüntülü aramıştı. Buse Narcı da Çeşme tatilinde denize girerken cep telefonunu elinden düşürmemişti.