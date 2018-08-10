Buse Narcı, Sinan Akçıl'a ateş püskürdü

Buse Narcı, Sinan Akçıl'ın açıklamalarına “Bu galiba Sinan'la 2. kişiliğinin ortak kararı” ifadeleri ile cevap verdi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 11:58

Bir süre önce kısa bir aşk yaşayan Buse Narcı ve Sinan Akçıl çiftinin ayrılık haberleri magazin gündemine yansımıştı. Sinan Akçıl, haberler sonrasında ayrılık haberlerini doğrularken, "Buse çok değerli bir insan. Ama olmadı. Tanışma faslında sonlandırdık" açıklamasında bulunmuştu.

“Bu galiba Sinan'la 2. kişiliğinin ortak kararı”

Bu açıklamalara Buse Narcı çok sert cevap verdi. Narcı, "Ortak kararımız mı ne demiş galiba, hayatımda böyle bir şey duymadım. Bu galiba Sinan'la 2. kişiliğinin ortak kararı. Çünkü ben hayatımda böyle bir saçmalık duymadım. Öncelikle bir şeyin sonlanması için önce başlaması gerekir. Arkadaşlıktan öteye bir şeylerin geçmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Biraz film senaryosu yazsa bence daha güzel olur”

"Sinan Akçıl kendi kendine bitirmiş galiba” diyen Buse Narcı, “Bence çok güzel şarkı sözleri yazıyor ben de beğeniyorum ama şarkı sözleri yazmak yerine şuan biraz film senaryosu yazsa bence daha güzel olur” açıklamasında bulundu.

“Kendisi çizdi, kendisi oynadı”

Buse Narcı ayrıca, "Çünkü bizim arkadaşlığımızı da kendisi yazdı, kendisi çizdi, kendisi oynadı. Onda da başarılı olabileceğini düşünüyorum yani” dedi.

“Zeki erkeklerden hoşlanıyorum”

Öte yandan muhabirlerin hayatınızda birisi var mı sorusu üzerine Narcı, "hayır yok. Çünkü zeki erkekl Bulamadım daha o kişiyi erden hoşlanıyorum daha bulamadım" yanıtını verdi.

“Bulamadım daha o kişiyi”

Muhabirlerin bu bir gönderme mi şeklinde sorduğu soruya ise Narcı, "Gönderme değil. Bulamadım daha o kişiyi. Bulurum elbet. Acelem yok daldan dala atlamıyorum" dedi.