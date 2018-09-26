Buse Narcı, "Özcan" dövmesinin hikayesini anlattı

Buse Narcı, Özcan Deniz'le aşk yaşadığı sırada ensesinde yer alan "Özcan" dövmesi hakkında ilk kez konuştu.

Güncellenme 26 Eylül 2018 13:13

Özcan Deniz’le yaşadığı aşk sonrası yıldızı parlayan ve magazin gündeminden düşmeyen Buse Narcı, o dönemde ensesinde yer alan sonra kapattırdığı “Özcan” dövmesi hakkında ilk kez konuştu. Bugün 2. Sayfa programına katılan Narcı, samimi açıklamalarda bulundu.

Neden kapattırdı?

Buse Narcı, vefat eden babasının adının da Özcan olduğunu, ensesindeki dövmeyi babasının anısına lise yıllarında yaptırdığını, sonrasında ise hayatına girecek erkeği düşündüğü için bu dövmenin üzerine kanat şeklindeki başka bir dövmeyle kapattığını söyledi.

Ayrıldıktan sonra hiç görüşmedik

Özcan Deniz'le ilişkisi bittikten sonra onu hiç görmediğini söyleyen Narcı, ayrıca telefonla bile görüşmediğini söyledi.