Bursaspor emeğinin karşılığını almaya başladı

Süper Lig’e çok sayıda oyuncu yetiştiren Bursaspor, altyapı kategorilerinde zirveye oynuyor.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 11:21

Altyapısında Süper Lig’e çok sayıda oyuncu yetiştiren Bursaspor, bu emeğinin karşılığını almaya başladı. Son on yılda altyapıdan yetiştirip sattığı futbolcularla kasasına 22 milyon Euro koyan yeşil-beyazlılar, altyapı kategorilerinde zirveye oynuyor ve 2018-2019 sezonu öncesi en genç takım olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

Bursaspor sırasıyla sırasıyla 15 milyon 950 bin Euro'yla Galatasaray, 11 milyon 450 bin Euro'yla Altınordu ve 2 milyon 935 bin Euro'yla Beşiktaş takip etti.

Bursaspor’un sattığı futbolcular:

Serkan Kurtuluş: 1 milyon Euro (Galatasaray) Ozan Tufan: 7 milyon Euro (Fenerbahçe) Sercan Yıldırım: 3 milyon Euro (Galatasaray) Volkan Şen: 2 milyon 350 bin Euro (Trabzonspor), 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe) Serdar Aziz: 4 milyon 500 bin Euro (Galatasaray) Mehmet Zeki Çelik: 1 milyon 250 bin Euro (İstanbulspor,Lille FC) Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro (Hamburg)

Galatasaray’ın sattığı futbolcular:

Uğur Uçar: 650 bin Euro (Ankaragücü) Cem Sultan: 250 bin Euro (Kayserispor) Arda Turan: 13 milyon Euro (Atletico Madrid) Emrecan Coşkun: 50 bin Euro (Göztepe) Semih Kaya: 2 milyon Euro (Sparta Prag)

Altınordu’nun sattığı futbolcular:

Çağlar Söyüncü: 2 milyon 650 bin Euro (Freiburg) Cengiz Ünder: 4 milyon 800 bin Euro (Başakşehir,Roma) Barış Alıcı: 1 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe) Berke Özer: 2 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)

Beşiktaş’ın sattığı futbolcular:

Batuhan Karadeniz: 2 milyon 100 bin Euro (Eskişehirspor) Ali Kuçik: 120 bin Euro (Göztepe Sezer Özmen: 75 bin Euro (Rizespor) Cumali Bişi: 75 bin Euro (Rizespor) Korcan Çelikay: 90 bin Euro (Sivasspor) Furkan Şeker: 100 bin Euro (Göztepe) Erkan Kaş: 375 bin Euro (Karabükspor)