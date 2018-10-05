Bursalı fırıncıdan alkış alacak hareket!

Son günlerde yapılan ekmek zamlarından sonra Bursa'da bir fırıncı 400 gram ekmeği 1 TL'den satmaya başladı.

Güncellenme 05 Ekim 2018 16:49

Türkiye son zamanlarda ekmek zammı konuşulurken, Bursa’da Kazım Balaban isimli bir fırıncı 400 gram ekmeği hala 1 TL’den satıyor. Ucuza ekmek almak isteyen vatandaşlar, bu fırının önünde kuyruk oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde 250 gram ekmeğin 1.50 TL yapılması sonrası Ticaret Bakanlığı bu zammı onaylamıştı.

40 yıllık fırıncıdan zam yerine indirim

Fırıncıların tüm zam ısrarına rağmen, Bursa’da 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek satarak vatandaşların takdirini kazanıyor. Balaban, 400 gram ekmeği 1 TL’den, 800 gram ekmeği de 2 TL’den satıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise fırının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Fırıncılara tavsiye

Kazım Balaban, ekmeği ürettiği yerde sattıklarını, bakkala ve bayilere vermediklerini, yapmadıkları masrafları vatandaşlara sundukları, 400 gram ekmeğin şu anda 1 lira olduğunu, fırınlarının önünde sıra olduğunu, ürettikleri ekmeklerin anında satıldığını, insanlardan dua aldıkları için paranın bereketini gördüklerini, fırıncılara bakkala, bayiye ekmek vermemesi gerektiği uyarısında bulunduğunu, bu durumda peşin para kazanacaklarını, Ankara'da yüzde 30-40'a kadar kâr verdiklerini duyduğunu, nakliye ile bunun yüzde 50’yi bulduğunu söyledi.

“20 yıldır ekmeği ucuza satıyorum”

Günde 2 bin 500 ile 3 bin arasında ekmek çıkarttıklarını ifade eden Balaban, "Maliyeti 85-90 kuruşu buluyor. Ama sürümden kazanıyoruz. Biz de, vatandaş da memnun. Ben 20 senedir ekmeği ucuz satıyorum" dedi.