Bursa'da trafik kazası: 7 ölü, 1 yaralı
Bursa İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında ilk alınan bilgilere göre, 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 7 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinden ilçeye işçi taşıyan 16 NTM 81 plakalı servis minibüsü ile 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araç Babasultan mevkisinde çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Yaralılar, Bursa ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.