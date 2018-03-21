Bursa'da şiddetli doğalgaz patlaması!

Bursa'da bir evde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme 21 Mart 2018 10:40

Bursa'da tek katlı bir evde doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev araç zarar görürken patlama sonrası AFAD ekipleri enkaz yığınına dönen evde başka kişinin olup olmadığını aradı.

Patlama sabah saatlerinde yaşandı

Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta yer alan tek katlı bir evde sabah saat 08.30'da doğalgaz patlaması yaşandı. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından ev enkaz yığınına döndü.

Yoldan geçen genç kız hayatını kaybetti

Patlamanın yaşandığı sırada evin önünden geçen daha 18 yaşında olan Elif Geldi olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı şekilde yoldan geçen diğer bir isim Şehmuz Bora ile evde bulunan Hikmet Güner ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çevredeki binalar zarar gördü

Patlamanın sonucunda çevredeki binalar ve birçok araba zarar gördü. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri enkaz arasında yaralı aradı.