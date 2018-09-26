Bursa'da büyük patlama! Çok sayıda yaralı var

Bursa Osmangazi’de bir evde meydana gelen patlama sonucu ilk tespitlere göre 7 kişi yaralandı.

Güncellenme 26 Eylül 2018 17:30

Bursa Osmangazi’de bir evde meydana gelen patlama sonucu ilk tespitlere göre 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama sesi şehrin birçok noktasında duyuldu.

7 kişi yaralandı

Gelen bilgilere göre, Maksem mahallesinde bulunan 5 katlı bir binada saat 16:15 sıralarında nehüz bilinmeyen nedenlerden ötürü patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölge adeta savaş alanına dönerken binada büyük çapta hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 7 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Patlama birçok noktadan duyuldu

Patlama sonrası çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bursagaz, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından patlamanın kesin sebebinin belli olacağı öğrenildi. Patlama sesinin Bursa şehir merkezinden birçok noktada duyulduğu öğrenildi.

"Çıkan yangın kontrol altına alındı”

Olayla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktığını, çıkan yangının kontrol altına alındığını, bazı araçlarda ve binalarda hasar olduğunu, yanındaki iki binayı tedbiren boşalttıklarını, inceledikten sonra oturmaya uygunsa, bina sakinlerinin evlerine döneceğini, can güvenliğinin tehdit edici boyutta olması durumda tedbir alacaklarını, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, bölgede her şeyin kontrol altında olduğunu, herhangi bir risk kalmadığını söyledi.