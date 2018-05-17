Burcu Güneş, o ifadelere çok kızdı

Aydın'da konser veren Burcu Güneş, kendisine "Playback yapma" diyen seyirciye kızdı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 15:33

Aydın'da düzenlenen bir festivalde sahne alan ünlü sanatçı Burcu Güneş, seyirciden aldığı tepki karşısında çok şaşırdı. Şarkıları ile Aydınlılara hoş zamanlar yaşatan Güneş'e bir seyirci, "Playback yapıyorsun, yeter. Bize canlı söyle, arkadaki adamların da canlı çalmıyor zaten" deyince ortalık karıştı.

Daima canlı söylerim

Bu sözlere çok sinirlenen Burcu Güneş, yıllardır televizyonlarda bile daima canlı söylemeye gayret ettiğini belirtirken, bana konserimdeyken bari playback yapıyorsun demeyin dedi.

Sözlü taciz

Festivalde sahne alan Burcu Güneş seyircinin isteği üzerine, yeni albümünden bol bol şarkı söyledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan güzel şarkıcıya ilk dakikalarda sahne önünde toplanan bir grup gencin arasına karışmış bir adam sözlü tacizde bulundu.

"Playback yapıyorsun"

Burcu Güneş'in dikkatini çekmek için yüksek sesle bağıran şahıs, "Playback yapıyorsun, yeter. Bize canlı söyle, arkadaki adamların da canlı çalmıyor zaten!" ifadelerini kullanınca konserde gergin anlar yaşandı.

"Ama haklısınız aslında bu bir iltifat"

Ünlü sanatçı bu sözlere, "Ama haklısınız aslında bu bir iltifat, sahnede playback kadar kusursuz ve iyi, hatta orijinalinden daha iyisini çalıyor ve söylüyoruz" ifadeleri ile cevap verdi.