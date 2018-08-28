Burcu Esmersoy’un annesinden kötü haber

Magazin dünyasına verdiği kötü haberler nedeni ile adı Felaket Tellalı’na çıkan Onur Akay, bu kez Burcu Esmersoy’un annesinin kanser olduğunu duyurdu.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 13:00

Burcu Esmersoy ile annesinin ilk kez fotoğrafını yayınlayan ve kanser teşhisi konulduğu haberini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda annesi ile ilgili ilk kez açıklamada bulunan Burcu Esmersoy, “Bayağı roman olacak bir hikâye. Annemle babam, ben beş yaşındayken ayrılıyor. Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakâr. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize ‘teyze’ diyerek büyüyoruz.” Sözlerine yer verdi.

Magazin camiasında Felaket Tellalı olarak bilinen Onur Akay, bugün kaleme aldığı yazısında ‘Annesini affedecek mi?’ başlığını kullandı. Ve yazısına Burcu Esmersoy’un annesine kolon kanseri teşhisi konulup şuan ise kemoterapi gördüğünü sözleri ile devam etti. Akay aynı zamanda Burcu Esmersoy ile annesinin fotoğrafını da ilk kez yayınladı.