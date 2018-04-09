Burcu Esmersoy'dan tepki çeken tavsiye!

Burcu Esmersoy'un Youtube kanalı üzerinden kadınlara sunduğu tavsiyeler büyük tepki topladı.

Güncellenme 09 Nisan 2018 17:40

Güzel sunucu Burcu Esmersoy da Youtube'da kanal açan ünlüler kervanına katıldı. Paylaştığı son videoda söylediği sözler ise olay oldu.

Pek çok ünlü isim gibi Youtube'da kanal açan Burcu Esmersoy, kanalında günlük hayata dair tavsiyeler veriyor. Videosunda yanında çanta taşımak isteyen kadınlara öneride bulunan Burcu Ermersoy, özellikle cüzdanla ilgili açıklaması sosyal medyayı karıştırdı.

Küçük bir çantanın hazırlanışı hakkında tavsiyeler veren güzel sunucunun, "Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…" sözleri üzerine yoğun bir şekilde eleştirildi.