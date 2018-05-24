Burcu Esmersoy hamile mi?

Berk Suyabatmaz ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan Burcu Esmersoy, "İkizlerim olacak, hissediyorum. En kısa zamanda anne olmayı planlıyorum" dedi.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 12:22

1 yıllık birlikteliklerinin ardından Burcu Esmersoy New York’ta sade bir nikahla Berk Suyabatmaz ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz günler objektiflerin karşısına çıkan Esmersoy, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı ve ‘Anne olmayı düşünüyor musunuz’ sorusuna karşılık olarak ise şu yanıtı verdi: "İçimden bir his ikizlerim olacağını söylüyor. En kısa zamanda anne olmayı planlıyorum"

Çiçeği burnunda yeni evli çift 1 yıl önce tanıştıkları yerde ABD New York’ta nikah masasına oturdu ve sade bir nikahla dünya evine girdiler. Nikaha Burcu Esmersoy’un kız kardeşi ve arkadaşı katılırken, Berk Suyabatmaz’ın aile katıldı. Esmersoy, nikahın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş... Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler... Darısı başınıza... Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na çok teşekkür ederiz.” notunu düştü.

Soyadını değiştirdi

Dünya evine girip sosyal medya hesaplarında soyadını değiştirenler furyasına Burcu Esmersoy’da katıldı ve tüm sosyal medya hesaplarına Suyabatmaz soyadını da ekledi.

Burcu Esmersoy eşi ile ilgili olarak "Berk hayatımın aşkı. Yıllar boyu Berk’le birbirimiz için evrilmişiz. Birbirimizi beklemişiz. Müthiş bir aşk yaşıyoruz, tahtalara vur. Kelimelerle anlatabileceğim bir şey değil. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız.'' açıklamasında bulundu. Bu aşktan en kısa zamanda Esmersoy’un da hayalinde olduğu gibi ikiz çocuklar hayranları tarafında bekleniyor.