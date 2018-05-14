Burcu Esmersoy da evlendi!

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz 14 Mayıs’ta (bugün) dünya evine girdi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 23:27

Geçen yıl Amerika’da tanışıp sevgili olan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz çifti bu akşam sade bir nikahla Amerika’da New York Türkiye Başkonsolosluğu’nda evlendi. Uzun süredir nikah hazırlıkları nedeniyle Amerika’da olan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz uzun süredir hayalini kurdukları an gerçekleşti ve dünya evine girdiler. Sosyal medya hesabından nikahı canlı olarak yayınlayan Burcu Esmersoy, nikah sırasında gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayını izleyen takipçileri iyi dileklerini hayranı oldukları sunucuya iletmiş oldular.

Nişan gibi sade bir nikah

Nikah törenine de tıpkı nişan töreninde olduğu gibi çiftin aileleri ile yakın arkadaşları katıldı. Türkiye’den gelen Berk Suyabatmaz’ın ailesi ile birlikte burcu Esmersoy’un kız kardeşi ve en yakın arkadaşları bu özel gününde yalnız bırakmadılar.

Nikah sonrası çiftin balayı için Monte Carlo’ya gideceği biliniyor.

Instagram’da Burcu Esmersoy’un paylaştığı o yazı:

Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş.. Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler.. Darısı başınıza... Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na cok teşekkür ederiz.