Burcu Esmersoy annesine neden teyze dedi?

Magazin dünyasının renkli isimlerinden olan Burcu Esmersoy, annesine 12 yıl boyunca teyze diye hitap ettiğini açıkladı.

Güncellenme 16 Nisan 2018 15:15

Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan'da sade bir törenle nişanlanan Burcu Esmersoy, başarıyla dolu hayatını perde arkasını anlattı.

Eski sevgiliyi düğüne çağıracak

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre son günlerde evlilik hazırlığında olan Berk Suyabatmaz'ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel'i düğününe çağıracağı haberleriyle gündeme gelen Burcu Esmersoy, bu kez kimsenin bilmediği hayat hikayesiyle manşetleri süsledi.

Annesine teyze demiş

Çocukluğunda zor günler geçiren ve 12 yıl boyunca annesine teyze dediğini anlatan güzel sunucu, babasının gölge ailesi olduğunu, o hayatına gittiğini, annesinin de bir başkası ile evlendiğini ama annesinin eşinin ailesinin çok muhafazakar olduğunu, daha önce evlenip boşandığını da söyleyemediğini, kendisini sanki iki çocuğu olmamış gibi tanıttığını, bu sebeple 12 sene boyunca annesine teyze dediklerini, bu yüzden annesini ve babasını asla affetmediğini söyledi.