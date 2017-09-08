Burcu Başoğlu ifade verdi

Haklarında açılan 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan Murat Başoğlu'nun ardından yeğeni Burcu Başoğlu da ifade verdi.

Güncellenme 08 Eylül 2017 17:05

Türkiye gündemini sarsan ensest ilişki ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Öz amcası ile ensest ilşkisi olan Burcu Başoğlu da amcasının ardından ifade vermeye gitti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu'nun ardından yeğeninin de ifade verdiği ortaya çıktı.

Burcu Başoğlu suçlamaları kabul etmedi

Dün öğleden sonra avukatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek bir saat süreyle ifade veren Burcu Başoğlu Kabadayı'nın, haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

31 Ağustos tarihinde Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifadesine veren ve öpüştüğü kadının yeğeni olmadığını söyleyen Murat Başoğlu'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sunucu Başoğlu'nun, 29 Temmuz'da, Bodrum'daki teknesinde ağabeyinin evli kızı ile öpüştüğü iddia ediliyor.