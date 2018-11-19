Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’a Beşiktaş'tan teklif gittiği iddia edildi.

Güncellenme 19 Kasım 2018 13:17

Trabzonspor-Bursaspor maçının bitiminde hem taraftarla hem de teknik adam Ünal Karaman’la gerginlik yaşayan ve özür dilemediği için kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’ın Beşiktaş'a transferi konuşuluyor.

Güneş, Burak’ı istiyor

Siyah-beyazlı takım teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisini takımda görmek istediğini, yönetimin de oyuncu ile temasa geçtiğini belirtti.

Burak’ın istediği ücret fazla geldi

Deneyimli futbolcu, kurulan temaslarda bonservis sorununu alacaklarına karşılık kendisinin halledeceğini söylediği, ancak, Burak’ın buna karşılık 2 milyon 750 bin Euro garanti paranın yanı sıra 1 milyon 250 bin Euro da imza parası istediği öne sürüldü.

Burak’tan indirim talebi

Maddi anlamda dar boğaza giren takımın yönetimi, Burak’ın bu talebini fazla yüksek buldu ve indirime gitmesi gerektiğini belirtti.

Beşiktaş ne önerdi?

Beşiktaş’ın Burak’a yıllık ücret olarak 2 milyon Euro önerdiği, imza parası ise vermek istemediği belirtildi. Beşiktaş'ın, Burak'tan gelecek cevabı bekleyişe geçtiği ifade edildi.

Ekonomik etkenler de önemli

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, golcü oyuncuyu takımında görmek istediğini ama ekonomik durumlarından bu transferde önemli bir rol oynadığını söyledi. Öte yandan Burak için Dubaili bir takımın da teklifte bulunduğu iddia edildi.

49 resmi maçta 7 gol attı

Burak Yılmaz, daha önce 2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan Beşiktaş'a gelmişti. 2007-2008 sezonunun başında Manisaspor'a gönderilen deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 49 resmi maçta 7 gol atmıştı.