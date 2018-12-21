Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'la anlaştığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 17:05

Trabzonspor’da Onur Kıvrak’la beraber kadro dışı kalan Burak Yılmaz, Beşiktaş’la el sıkıştı. Siyah-beyazlı ekibin kısa süre içinde Yılmaz’ı duyuracağı belirtildi.

Burak Yılmaz, imzayı resmen attı

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Burak Yılmaz ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler resmiyet kazandı. Buna göre bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atan deneyimli golcünün siyah-beyazlı ekipten 2.7 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

Maaşını TL üzerinden alacak

Yeni çıkan yasa kapsamında maaşını TL olarak alacak olan Burak Yılmaz’ın yıllık ücretinde kur 5.5 TL'den sabitlenecek. Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekipten yıllık 14 milyon 850 bin Türk lirası alacak. Beşiktaş'ın resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağı aktarıldı.