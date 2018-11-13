Burak Yılmaz'ın adı üç büyük takımla geçiyor

Bu sezon Trabzonspor’da büyük başarı elde eden Burak Yılmaz, ara transfer döneminde gidecek takım arıyor.

Güncellenme 13 Kasım 2018 15:21

Geçen sezon Çin’den Trabzonspor’a geri gelen Burak Yılmaz, Süper Lig’de 25 maçta 23 gol atarak takımına büyük destek verdi. Milli futbolcu bu sezon Trabzonspor’la yol ayrımına girecek.

Kadro dışı kaldı

Bursaspor maçında taraftarla tartışan Burak Yılmaz’a yönetim tarafından 500 bin TL ceza kesildi. Dün de Ünal Karaman’ın verdiği kararla kadro dışı kaldı.

Alacaklarına karşılık bonservisi

Trabzonspor yönetimi, Burak’la anlaşarak oyuncunun sözleşmesini feshetmek istiyor. Bordo-mavili ekip Burak Yılmaz’a alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi düşünüyor.

Üç takımla adı geçiyor

Takımın ayrılması muhtemel Burak Yılmaz’ın Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş ile adı geçiyor. Galatasaray ve Beşiktaş’ın şu an Burak Yılmaz gibi bir oyuncusu yok ve devre arası iki tamında yeni forvet alacak.

Galatasaray’a transfer olur mu?

Galatasaray yönetimi, Burak Yılmaz’ı Fatih Terim’e önerdi. Terim ise Burak’ın arasının Milli Takım döneminden açık olduğu biliniyor. Bu kararda Terim belirleyici olacak.

Beşiktaş’ta taraftar engeli

Beşiktaş’ta da ise taraftar Burak Yılmaz’ı istemiyor ama hem Şenol Güneş hem de Fikret Orman, bu transfere sıcak bakıyor. Sezon başı Burak'ın Beşiktaş'a transferi son anda olmamıştı.

En muhtemel takım Başakşehir

Burak Yılmaz için en gerçekçi yol Başakşehir, olarak görülüyor. Abdullah Avcı ve Arda Turan faktörleri, diğer takımlara göre üzerinde hiç baskı hissetmeyecek olması, Burak'ın Başakşehir'e transferini muhtemel kılıyor.