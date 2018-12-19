Burak Yılmaz o ülkeye gidiyor!

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Burak Yılmaz’ın Çin’e gideceği iddia edildi.

Güncellenme 19 Aralık 2018 13:14

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Burak Yılmaz’ın Çin’e gideceği iddia edildi.

Adı Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Burak'ın menajeri Özkan Doğan, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile İtalya'nın Napoli kentinde görüşme gerçekleştirdi. Menajer Doğan, İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Çin’e mi gidiyor?

Çin’de sezonun bitmesiyle takımdan ayrılan ve Galatasaray'ın da listesinde olan Alan Carvalho'nun boşluğunu Burak ile doldurmayı planlayan Cannavaro ile transferle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan menajer Doğan'ın, İtalyan efsanesiyle Burak Yılmaz'ın şartlarını konuştuğu aktarıldı. 33 yaşındaki golcünün de kariyerinin son döneminde şartların oluşması halinde yeniden Çin'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.