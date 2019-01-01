Trabzonspor’dan ayrıldığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın babasından samimi açıklamalar...

Güncellenme 01 Ocak 2019 15:21

Trabzonspor’da Burak Yılmaz devri resmen kapandı. Kadro dışı kaldıktan sonra Onur Kıvrak ile birlikte takımdan ayrı çalışan Burak’ın geleceği belli oldu.

Burak, resmen ayrıldı

Trabzon’da evini boşaltan ve son model Jeep’ini çekici ile İstanbul’a götüren golcü futbolcu, bordo-mavili kulüpler tüm bağlarını kopardı.

Babasından özel açıklamalar

Burak Yılmaz’la takımı arasında geçenler hakkında konuşan baba Fikret Yılmaz, "Burak Yılmaz'ın son durumu nedir? Bundan sonra neler olacak?" sorularını cevapladı.

Burak, Beşiktaş’la her konuda anlaşmış

Fikret Yılmaz, oğlu Burak Yılmaz’ın Beşiktaş ile her konuda anlaştığını, artık 'Burak Yılmaz Beşiktaş'ta' yazılabileceğini, oğlunun Trabzonspor’dan alacağı rakamdan vazgeçtiğini, her iki taraf için de hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

“Trabzonspor’un yeri başka”

Burak ve kendisi için Trabzonspor'un yerinin ayrı olduğunu ifade eden baba Yılmaz, Trabzonspor’un şampiyon olmasını arzu ettiğini, oğlunun takımdan ayrılması Trabzonspor’a olan sevgisini bitirmeyeceğini, şu an Antalya'da kayınvalidesi ile ilgilendiklerini, ciddi bir hastalıkları olduğunu, Trabzonspor camiasının ve Türk Milleti’nin yeni yılını kutladığını belirtti.