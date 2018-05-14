Burak Yılmaz, Beşiktaş yolcusu

Trabzonspor, yüksek maliyeti nedeniyle gidişine sıcak bakılan Burak Yılmaz için Beşiktaş'la anlaştı.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 10:19

Burak Yılmaz'ın 10 yıl aradan sonra tekrar Beşiktaş forması giyeceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen sezon da çok istediği ancak taraftar tepkisinden çekinerek transferi gerçekleştirmediği yıldız futbolcu ile yeniden temasa geçerek gelecek sezon için anlaşmaya vardı. 32 yaşında olan Burak Yılmaz, siyah beyazlı ekiple 4 milyon euroya el sıkıştı.

İki kulüp anlaştı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yüksek maliyeti nedeniyle gidişine sıcak baktığı Burak için iki kulübün de anlaştığı belirtildi.

4 milyon euroya anlaştılar

Yapılacak olan bu transferle birlikte Beşiktaş'ın kasasından 4 milyon euro çıkarken, Trabzonspor'un kasasına 1 milyon euro giriyor.

Kalan para Burak Yılmaz'a ödeyecek

Beşiktaş, 3 milyon euroyu ise Trabzonspor'dan alacağı bulunan Burak Yılmaz'a ödeyecek.

Daha önce de Beşiktaş'ta oynamıştı

Burak Yılmaz, Beşiktaş formasını daha önce 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında giymişti. Bir süre önce takımdan ayılacağını duyuran usta oyuncu, ismi Başakşehir ile birlikte de anılmaya başlamıştı.

Hangi takımlarda oynadı?

Bordo-mavililerde bu sezon ligde 25 maça çıkıp 23 gol atan Burak, Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve 2 sezon Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturdu.