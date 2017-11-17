Burak Özçivit'in reklam kazancı dudak uçuklatıyor

Burak Özçivit, bir yıllık anlaşma karşılığında iki reklam çekecek ve 2.5 milyon TL kazanacak.

Güncellenme 17 Kasım 2017 10:23

Dizilerin aranan oyuncusu Burak Özçivit, reklamfilmlerinin de vazgeçilmez ismi oldu. Ortadoğu’da reklam çekimlerinden 5 milyon TL kazanan yakışıklı oyuncu yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

Reklamların aranan yüzü oldu

Ünlü bir giyim firmasıyla el sıkışan Özçivit karşılığında 2.5 milyon TL aldı. Bir yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, marka için iki reklam filmi çekecek. Bu sezon ekranlarda olmak yerine reklam filmiyle evlere konuk olacak olan oyuncu, Ortadoğulu bir firmanın reklam çekimi için de Dubai’ye uçacak.

Fahriye'nin planlarında bebek var

Reklam ve sinema filmi derken hareketli bir dönemden geçen Burak Özçivit’in aksine Fahriye Evcen, gelen teklifleri geri çeviriyor. Güzel oyuncunun çocuk istediği öğrenildi. Anne olmak isteyen Evcen, gelen projeleri elinin tersiyle itiyor.