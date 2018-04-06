Burak Özçivit: Türk askerinin vicdanı, kurşundan önce gelir!

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, Can Feda filminin galasında çok özel açıklamalar yaptı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 10:26

Kerem Bürsin ve Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı "Can Feda" filminin galası bir AVM'de yapıldı. Galada konuşan yakışıklı oyuncu Özçivit, yıllarca Amerikan filmlerinde yaşamadıkları şeyi sattıklarını, Can Feda ile yaşanılan hikayeyi anlattıklarını söyledi.

Çok emek verildi

Filmin galasına sevgilisi Keren Bürsin'le gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, seti ne yazık ki ziyaret edemediğini, çok emek verildiğini bildiğini, heyecanla izlemeyi beklediğini belirtti.

Fahriye Evcen’den asker filmi açıklaması

Eşi Burak Özçivit'i galada yalnız bırakmayan diğer bir güzel oyuncu Fahriye Evcen ise iyi bir senaryo gelmesi durumunda asker filminde oynayabileceğini söyledi.

“Türk askerinin vicdanı, kurşundan önce gelir”

Film hakkında konuşan Burak Özçivit, yapımın bir yıl sürdüğünü, Türk askerinin dünyadaki konumunu herkesin bildiğini, dünyadaki ilk beş ordudan biri olduğunu, yapabildiklerini ortada olduğunu, bunu yansıtmak istediklerini, Türk askerinin vicdanının kurşundan önce geldiğini, Amerikan filmlerinde yıllarca yaşamadıklarını sattıklarını, kendilerini ise içlerinden gelen hikayeyi anlattıklarını belirtti.

Kerem Bürsin, eğitimlerde bayılmış

Can Feda'da jet pilotu olan Yüzbaşı Onur karakteri ile hayranlarının karşısına çıkacak Keren Bürsin, çekim öncesi özel tim eğitimi aldıklarını, 15 gün boyunca özel ders aldıklarını, eğitim süresinde bir kaç kez bayıldığını, askerin gerçekten çok ciddi eğitimler gördüğünü, kendisinin hava kuvvetleri eğitimi gördüğünü, Burak'ın da kara kuvvetleri eğitimi aldığını, askerin aldığı eğitimi almadan o hissi veremeyeceklerini söyledi.

Gökhan Keser’den ayrılık açıklaması

Rüveyda Öksüz ile ilişkisinin neden bittiği sorulan Gökhan Keser, haklarında çıkan haberlerden sadece ayrıldıklarının doğru olduğunu, ne üçüncü bir kişi ne de başka bir olay olduğunu, birbirlerini mutsuz ettiklerini, bu yüzden ilişkiyi bitirdiklerini ifade etti.

Filmin konusu

Çağatay Tosun'ın yönetmenliğini üstlendiği Can Feda filminin senaryosunu Zafer Külünk kaleme aldı. Filmde Türk ordusu, 7 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü bölgede hiçbir müttefik ülke olmadan mücadeleye vermeye başlar. Bu esnada Yüzbaşı Alparslan’ın (Burak Özçivit) komutasındaki 6 kişilik özel kuvvetler timi, Pilot Yüzbaşı Onur’un (Kerem Bürsin) da katılımıyla Türk ordusuna karşı kurulan büyük tuzağı ortaya çıkarır.