Bunu yapmayan araç sahiplerine kötü haber!

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 TL ceza verilecek.

Güncellenme 10 Aralık 2018 11:13

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 TL ceza verilecek. Aynı aracın, belirlenen standartlardaki aykırı emisyona da neden olması durumunda ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.

En ağır ceza sahte belge kullananlara verilecek

Egzoz Gazı Emisyon ölçümü yapan işletmeler hakkında da yaptırımlar sertleştirildi. Yetki belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5 bin lira ceza verilecek. En ağır cezalar ise belge olmadan emisyon ölçümü yapan, belgede değişiklik yapan ve sahte belge düzenleyenlere getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre;

1) Ek 4 üncü madde uyarınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 Türk lirası, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 Türk lirası ceza verilecek.

2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 Türk lirası ceza verilecek.

3) Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 Türk lirası ceza uygulanacak.

4) Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 Türk lirası, idari para cezası verilir.”