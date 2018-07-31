Bunu yapıyorsanız bir kez daha düşünün!

Kozmetik ürünleri ve şampuan etiketlerinde bulunan bazı maddelerin kanserojen etkisinin olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 17:11

Yapılan araştırmalar, kozmetik ve şampuanlarda bulunan bazı maddelerin kanserojen etkisinin olduğu belirlendi.

Hangi maddelerden uzak durulmalı?

Etiketlerde yer alan bazı maddeler ciddi oranda kanser riski taşımaktadır ve maddeler şunlardır: paraben, formol, astaldehid, dioksean etilen oksit formaldehit, dietilamin, trietilamin, metilamin, hidroksikinon, kurşun dioksi. Yine aynı şekilde vücut jelleri ve şampuan içerisinde yer alan ve köpürmesini sağlayan sodyum lauril sülfat maddesine de ayrıca dikkat edilmesi gerekir. Sürekli olarak bu maddelere maruz kalmak vücuttaki kanserojen riskini artırmaktadır. Köpürmeye yardımcı olan sodyum laurik sülfat bebek şampuanları ile birlikte kaliteli şampuanlar içerisinde yer almaz. Bunlar zamanla kişilerde hormonal bozukluklara ve kısırlık gibi sorunlara neden olabilmektedir.

Kanser ve kısırlık nedeni!

Her gün duş alınırken gerçekten iyi yıkanıp yıkanılmadığını sorgulamak gerekir. Saçımızı yıkarken tercih ettiğimiz şampuanın içerisinde sodyum lauril sülfat içeriyor ve vücudun tüm bölgesine yayılım emilmesine fırsat veriliyor. Eğer kese ve lif yapılmazsa bu atıklar vücutta kalıyor. Erken yaşta başlayan kontrolsüz kullanımlar zamanlar kansere neden olmak için bir birikim sağlayacaktır. Özellikle gençler kozmetik kullanıma erken yaşlarda başlamamaları önerilmektedir. Sağlık için kimyasal maruza neden olan etkenlerden uzak durmak gerekir.