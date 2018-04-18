Bunu yapanları bekleyen o büyük tehlike!

Uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturanları bekleyenleri bazı büyük tehlikeler bekliyor.

Güncellenme 18 Nisan 2018 14:12

Bacak bacak üstüne atarak oturmak bir çok kimsenin sıkça otomatik olarak yaptığı bir harekettir. Zarif ve seksi olan bu hareket, ‘Feminen’ görünümle ilişkilendirilmektedir. Birçok kimse hiç düşünmeden oturur oturmaz bacak bacak üstüne atıyor ve pek az kimse bunun ciddi sağlık sorunlarına gebe olduğunu biliyor.

Uzun süre bacak bacak atarak oturulduğunda neler oluyor?

- Belli bir pozisyonda hareket etmeden oturunca ne yazık ki peroneal sinir felci adındaki bir soruna neden olabiliyor. Bu durum aynı şekilde oturulduğunda da ortaya çıkabilmektedir. Peroneal sinir felcine yakalanma ihtimali ise yüksek oranda bacak bacak üstüne atan kişilerde görülmektedir.

- 2010 yılında yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlarda bacak bacak üstüne atarak uzun süre oturan kişilerin kan basıncının yükseldiği ortaya çıktı. Kan basıncı sorunu olmasa bile olası basınç problemleriyle karşılaşmayıp ve sağlıklı bir hayat için bu pozisyonda oturmaktan kaçınmak gerekmektedir. Bu sorunların ortaya çıkmasının en büyük nedeni bir dizin diğerinin üzerine geçerek bacaklardan göğse kan gitmesi ve kalpten çok miktarda kan pompalanmasına neden olmaktadır. Bir başka açılma şekli ise bacak kaslarında oluşan izotermik egzersizin kan akışında oluşan direncin artmasıyla birlikte kan basıncında yükselme oluşmaktadır. Bacaklar bileklerden çaprazlandığında bacak bacak üstüne atıldığında oluşan etkiyi oluşturmamaktadır. Bu pozisyon aynı zamanda pelvik de oluşabilecek dengesizliğe de neden olmaktadır. Uzun süre bacakların çapraz kalması sonuçta iç uyluk kaslarını kısaltmakla kalmayıp, dış uyluk kaslarında da uzama meydana gelmektedir. Ve böylece eklemlerinde yerlerinde oynama riski artmaktadır.

- Bacak bacak üstüne atma alışkanlığı aynı zamanda örümcek damar riskini de artırdığı ortaya çıkmaktadır. Varisli damarların oluşumu genelde genler gibi görülse de bacak bacak üstüne atmakta varislerin oluşumunda ciddi bir faktördür ve damarlarda iltihaplanmalara da neden olabilmektedir. Bacak bacak üstüne atıldığında, damarlarda olan kan basıncında artma oluşur ve kan basıncı engellenir tüm bunların sonunda damarlar zayfılar ve daralır. Bu durum sonuç olarak damarlardaki kanın toplanması ile birlikte damarların şişmesine neden olmaktadır.

- Yapılan araştırmalar sonucundan günde 3 saatten fazla bacak bacak atarak oturan kişilerde, kamburluk, ense ve sırt ağrıları ile birlikte kalça ağrıları görülmektedir.