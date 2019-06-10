Bunu yapanlar dikkat! Tehlikeli olabilir

Gece içmek için yatağınızın başucuna bırakılan su sağlığınız için büyük bir tehdit olabilir.

Güncellenme 10 Haziran 2019 12:03

Yatmadan önce yatağınızın başucuna bıraktığınız suyu sabah kalktığınızda içmeniz sağlığınız için riskler oluşturabilir. Bu yüzden suyunuzu ağzı kapalı şekilde muhafaza etmelisiniz.

Birçok insanın alışkanlığı

Birçok insan sabah kalktığında su içme isteğini başucuna bıraktığı su ile karşılar. Pratik olması ile iyi bir fikir gibi görünen bu alışkanlık, sağlık açısından pek de iyi bir fikir sayılmaz. Sabahları bir bardak su içmek sağlığını için iyi olabilir ama gece boyu bekleyen suyu içmeniz değil.

Bakteri ve toza maruz kalıyor

Su hava ile temas ettiğinde reaksiyona geçerek yapısında değişme olur. Kimyasal tepkime sonucu suyun yapısı ve tadı değişir. Gece boyu bekleyen su reaksiyon dışında gece boyu bakteri ve toz etkisine de maruz kalır. Bu etki de suyun tadının ve yapısın değişmesine neden olur. Bu yüzden suyunuzun kirlenmemesi ve yapısının bozulmaması için suyu kapalı şişe ve benzeri şekilde muhafaza etmelisiniz.