Bunlarla daha hızlı kilo verin!

Pek çok diyet programı uygulamanıza rağmen hala fazla kilolarınızdan kurtulamıyorsanız bu alışkanlardan vazgeçmeyi birde deneyin.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 19:21

Kilo vermek için çok çaba sarf etmenize rağmen tartıda bir değişiklik olmuyorsa gün içinde gerçekleştirdiğiniz rutinleri gözden geçirmenizde fayda var. Hedeflediğiniz kiloya ulaşmak size zor gelebilir ancak imkansız değildir bunun için yapmanız gereken 7 alışkanlığı uzmanlar sizin için yazdı.

Not alın: Yediklerinizin kaydını tutacağınız bir not defteri oluşturun ve kilo vermekteki başarınız üzerindeki etkisini göreceksiniz. Neler yediğinizi görmek sizin nerde hata yaptığınızı fark etmeniz açısından önemli olacaktır.

Egzersiz programı hazırlayın: Kilo vermeyi hedefleyen herkesin mutlaka yapması gereken davranış tabi ki egzersizlerdir. Kendinize mutlaka uymak zorunda olacağınız bir egzersiz programı oluşturun ve buna sadık kalın.

Yediklerinizi ölçün: Kilo vermek için en önemli kural yediğinizden fazla kalori harcamanız gerekir. Yediklerinizin doğru porsiyonlar mı olduğunu öğrenmek için yediklerinizi ölçmek hayati önem taşımaktadır.

Gazlı içeceklerden uzak durun: Çoğu insan farkında olmadan ekstradan aldığı sıvı içeceklerin kalorisini göz ardı eder. Bu sizin hızlı kilo vermenizin önünde çok büyük bir engeldir. Bol şeker içeren ve gazlı içecek alışkanlıklarınızdan vazgeçerek kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz.

Evde yemek hazırlayın: Canınız istediği zaman değil çoğunlukla kendi yemeğinizi kendiniz hazırlayın. Restoranlarda yenilen yemekler sizin kilo vermenizin önüne geçebilir. Evde pişirmek hem sağlığınız açısından hem de kilo vermenizi hızlandırmak adına çok önemlidir.

Kendiniz için destek sistemi geliştirin: Sizi kilo verme sürecinde moralinizi yüksek tutup, kalorili yiyecekler yemenize engel olacak birinin olması motivasyonunuz açısından çok önemlidir.

Her şeye hazır olun: Her zaman aynı şekilde devam edemeyebilirsiniz. Bazı günler yemeği fazla kaçırabilir veya egzersiz yapmak yerine başka bir aktivite yapabilirsiniz. Kendiniz tüm bunlara karşı hazır duruma getirin ve telafi etmek için çaba harcayın.